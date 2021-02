Un attore fa causa a Netflix per le condizioni di lavoro dovute al COVID-19

Un attore di Stranger Things: The Drive Into Experience è stato licenziato e ha fatto causa a Netflix per le condizioni di lavoro dovute al COVID-19.

Timothy Hearl è diventato il primo attore a citare in giudizio Netflix per le condizioni di lavoro dovute alla pandemia causata dal COVID-19. Netflix, soltanto uno degli imputati in questa causa, l'anno scorso ha fatto il suo ingresso nell'intrattenimento dal vivo con Stranger Things: The Drive Into Experience.

Questo spettacolo drive-in consente ai fan della serie di guidare i loro veicoli attraverso un parcheggio in cui è stata costruita la città di Hawkins, Indiana, nel 1985, dove gli attori ricreano le scene della terza stagione della serie. Lo spettacolo, situato nel centro di Los Angeles e progettato per l'era COVID-19, è stato inaugurato a ottobre e si protrae almeno fino a marzo.

Hearl è stato assunto per interpretare un Demogorgon, prima di essere riassegnato per calarsi nella parte di un personaggio che indossa una tuta ignifuga. Secondo la causa, Hearl ha espresso preoccupazione per il rischio di essere esposti al contagio durante le prove. Insoddisfatto della risposta, ha presentato un reclamo alla California Occupational Safety and Health Administration.

Hearl dice che lui e altri attori si sono lamentati anche a causa di un possibile avvelenamento da monossido di carbonio dovuto ai gas di scarico delle auto. Si dice che i rappresentanti dell'OSHA abbiano eseguito un'ispezione sul set di Stranger Things, in seguito Hearl è stato licenziato e ora afferma che il suo licenziamento è in contrasto con gli statuti della California sulla rappresaglia degli informatori, che protegge i dipendenti dalle ritorsioni dovute a segnalazioni di tipo legale.

Netflix, che ha rifiutato di commentare, ha però fornito una dichiarazione ufficiale di un rappresentante: "La sicurezza dei fan e dei membri del nostro team è rimasta la massima priorità sin dall'inizio di Stranger Things Drive Into Experience. Sono in atto misure robuste per proteggere la salute e il benessere di tutti e siamo orgogliosi che questi protocolli abbiano prodotto eccellenti misure di sicurezza".