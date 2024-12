Attack on Titan, Crunchyroll porta anche in Italia l'ultimo film della saga: le date di uscita al cinema

Crunchyroll e Sony Pictures porteranno anche nelle sale italiane, all'inizio del 2025, Attack on Titan: The Last Attack, l'ultimo film della saga. Quali sono le date di uscita ufficiali.

Attack on Titan termina ufficialmente la sua corsa: The Last Attack, che unisce i capitoli finali della storia creata da Hajime Isayama, sarà l'ultimo film della saga. Crunchyroll ha appena annunciato che il film arriverà al cinema anche in Italia, in versione originale con sottotitoli in Italiano.

Le date di uscita italiane di Attack on Titan: The Last Attack

Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, ha annunciato oggi che l'ultimo film tratto dal manga cult di Hajime Isayama arriverà in Italia il 3, 4 e 5 marzo 2025.

Un primo annuncio, da parte di Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment, era già arrivato lo scorso 6 dicembre durante il CCXP. Quello di annuncio riguarda, in maniera specifica, la distribuzione nelle sale italiane.

La serie anime, conosciuta in Italia anche come L'Attacco dei Giganti, si è chiusa con la quarta stagione, trasmessa in quattro parti e disponibile su Crunchyroll, a fine ottobre (in Giappone era stata trasmessa fino a marzo 2024).

Di cosa parla l'ultimo film de L'Attacco dei Giganti

Attack on Titan: The Last Attack contiene gli ultimi due episodi della serie anime. Rirtroveremo dunque alcuni degli amati protagonisti, come Mikasa e il capitano Levi, e alcuni dei personaggi che l'affezionato pubblico ha imparato a conoscere solo con l'inizio della stagione finale.

Dopo essersi avventurato fuori dalle mura, lontano dai propri compagni, Eren Yeager, ispirato dalle nuove verità che ha scoperto, pianifica di causare il "boato della terra", un terrificante attacco finalizzato all'estinzione totale di ogni essere vivente. Con il destino del mondo sul filo del rasoio, un gruppo misto di vecchi alleati e nemici di Eren si lanciano in battaglia, decisi a porre fine al suo piano mortale. Ma riusciranno davvero a fermarlo?

Bastato sulla storia originale di Hajime Isayama, Attack on Titan: The Last Attack è diretto da Yûichirô Hayashi. Le musiche originali sono composte da Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano, animazione e produzione sono dello Studio MAPPA.