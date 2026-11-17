Il tedesco e l'americano si affrontano nella sessione serale delle ATP Finals 2026: appuntamento alle 20:30 a Torino. Ecco i canali televisivi e le piattaforme streaming per seguire il match.

Le ATP Finals 2026 entrano nel vivo con una nuova sfida del round robin. Questa sera, martedì 17 novembre, riflettori puntati su Ben Shelton e Alexander Zverev, protagonisti di un confronto importante per la corsa alle semifinali. Ecco l'orario della partita e tutte le informazioni per seguirla in diretta tv e streaming.

I due campioni scenderanno in campo nella sessione serale, con inizio previsto alle 20:30 all'Inalpi Arena di Torino. Un incontro importante per entrambi, che hanno già conquistato una vittoria al debutto e puntano a consolidare la propria posizione nel girone in vista della qualificazione alle semifinali.

ATP Finals 2026: cosa sono, chi partecipa e i precedenti tra Shelton e Zverev

Le Nitto ATP Finals rappresentano il grande appuntamento che chiude la stagione del circuito maschile. Alla competizione partecipano gli otto migliori giocatori dell'anno, qualificati in base ai risultati ottenuti durante la stagione. Il torneo si disputa con una formula particolare: i tennisti vengono suddivisi in due gironi da quattro e si affrontano in un round robin, nel quale ciascun giocatore disputa tre incontri. I primi due classificati di ogni gruppo accedono alle semifinali, dalle quali usciranno i finalisti che si contenderanno il titolo.

L'edizione 2026, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre, vede ai nastri di partenza otto protagonisti: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar. Quattro sono gli esordienti assoluti nella manifestazione: Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar.

Il tennista statunitense Ben Shelton

Per quanto riguarda la sfida di questa sera, Shelton e Zverev fanno parte del Gruppo John McEnroe, insieme ad Arthur Fils e Rafael Jodar. Entrambi hanno iniziato positivamente il proprio cammino: l'americano ha superato Fils, mentre il tedesco ha avuto la meglio su Jodar. Il match di stasera assume quindi un'importanza particolare nella corsa verso le semifinali.

Interessanti anche i precedenti tra i due protagonisti. Zverev è in vantaggio per 6-0 negli scontri diretti contro Shelton e ha vinto anche l'ultimo confronto, disputato nella finale degli US Open 2026. I due si erano già affrontati alle ATP Finals nella passata edizione, nel novembre 2025, quando il tedesco si era imposto in due set. Shelton cercherà dunque di interrompere la striscia negativa e conquistare la sua prima vittoria contro il rivale tedesco.

Shelton-Zverev stasera 17 novembre: orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere la partita? La sfida Shelton-Zverev, in programma questa sera alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, oltre che sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Gli appassionati potranno seguire l'incontro anche attraverso diverse piattaforme digitali. La diretta streaming sarà disponibile sul sito di Sportmediaset, su Mediaset Infinity, attraverso SkyGo, NOW e sulla piattaforma internazionale Tennis TV.