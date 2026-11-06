Jannik Sinner saluta Darren Cahill: "Grazie di tutto, amico mio". Un addio che va oltre il tennis

Dai primi passi insieme nel 2022 alla conquista dei più grandi traguardi, Darren Cahill è stato una guida preziosa per Sinner, conquistando anche l'affetto dei tifosi italiani per il suo stile e la sua umanità.

Ci sono persone che, anche quando arriva il momento di separarsi, lasciano qualcosa che nessun risultato potrà cancellare. Per Jannik Sinner, Darren Cahill è stato molto più di un allenatore. È stato una guida, un punto di riferimento, una presenza capace di accompagnarlo nei momenti più luminosi e in quelli più complicati della sua carriera. E oggi, nel giorno del suo addio alla panchina, il campione azzurro ha voluto dedicargli parole che raccontano tutta la profondità del loro rapporto.

Attraverso un video pubblicato sui social, Sinner ha salutato il tecnico australiano, che ha deciso di concludere la propria attività da allenatore dopo cinque stagioni al suo fianco. Un messaggio intenso, sincero, nel quale non sono i trofei a occupare il posto più importante, ma i ricordi, la fiducia e tutto ciò che si è costruito lontano dai riflettori.

"Darren, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzino italiano con un sacco di domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte: mi hai aiutato a trovarle da solo".

Jannik Sinner

È forse questa la frase che più di tutte restituisce il senso del loro percorso. Cahill non ha cercato semplicemente di insegnare a Sinner come vincere. Lo ha accompagnato nella crescita, lasciandogli spazio, aiutandolo a trovare le proprie certezze e a diventare il giocatore e l'uomo che è oggi.

Insieme hanno attraversato tappe indimenticabili: il primo trionfo Slam a Melbourne, la conquista del numero uno del mondo, Wimbledon e tante altre vittorie che hanno segnato la storia recente del tennis italiano. Ma nel ricordo di Jannik c'è soprattutto la quotidianità: le ore trascorse sul campo, i viaggi, le cene, le risate e la presenza di Darren anche quando le giornate diventavano più pesanti.

Un affetto che ha conquistato anche i tifosi

Non è soltanto Sinner a salutare Cahill con riconoscenza. Nel corso degli anni, l'allenatore australiano è riuscito a conquistare anche l'affetto del pubblico italiano. I tifosi hanno imparato ad apprezzarlo per il suo modo di stare nel box, per la sua discrezione, per la serenità con cui ha accompagnato Jannik e per quella capacità di trasmettere sicurezza senza mai rubare la scena al suo giocatore.

Cahill ha saputo rapportarsi con Sinner con grande equilibrio: presente nei momenti di difficoltà, partecipe nelle vittorie, ma sempre attento a rispettare la personalità e i tempi di crescita del campione azzurro. Non soltanto un tecnico di straordinaria esperienza, dunque, ma una figura capace di creare un rapporto di fiducia autentico.

Ed è proprio questo che i tifosi hanno percepito. Dietro ogni successo c'era anche il lavoro silenzioso di un uomo che aveva saputo entrare in sintonia con Jannik, con il suo carattere e con il suo modo di vivere il tennis.

Darren Cahill e Jannik Sinner

Darren Cahill, molto più di un allenatore: il legame speciale con Jannik Sinner

Nel suo messaggio, Sinner ha voluto sottolineare un aspetto ancora più personale: "Con te eravamo più di una squadra". Una frase che racchiude cinque anni di condivisione e che spiega perché questo saluto abbia un significato così speciale.

Jannik ricorda anche gli insegnamenti ricevuti: il tennis è importante, ma non è tutto; essere un grande giocatore significa prima di ogni cosa essere una brava persona. E poi c'è spazio persino per una battuta, quando scherza sulla speranza di aver insegnato qualcosa anche lui a Darren, magari su come colpire una pallina da golf.

Non manca un passaggio particolarmente toccante dedicato alla famiglia dell'allenatore, ringraziata per aver condiviso con il gruppo una persona così importante. Parole che mostrano quanto il rapporto tra i due sia andato oltre il semplice impegno professionale.

"Mi mancherà guardarmi intorno dopo un punto importante e vederti nel mio box", confessa Sinner. Una frase semplice, ma capace di far immaginare il vuoto che lascerà quella presenza familiare durante le partite.

La stagione non si è conclusa come entrambi avrebbero desiderato, ma questo, come sottolinea lo stesso Jannik, non cambia nulla di ciò che hanno costruito. "Cinque stagioni. Non dimenticherò un solo giorno di queste. Grazie di tutto, amico mio. È stato un privilegio".

E forse è proprio qui il senso più bello di questo addio. Darren Cahill lascia la panchina, ma non il posto che si è conquistato nella storia sportiva e personale di Jannik Sinner. Perché alcuni allenatori contribuiscono a vincere tornei. Altri, quelli speciali, aiutano a diventare grandi. E Cahill, per Sinner, è stato sicuramente uno di questi.