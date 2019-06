Atomica Bionda: il film con Charlize Theron in prima TV stasera su Canale5!

Atomica Bionda, il film action con Charlize Theron, arriva per la prima volta in TV stasera su Canale5 alle 21:21.

Atomica Bionda, il film con una scatenata Charlize Theron, arriva stasera su Canale5 alle 21.21 per la prima volta in TV. Ispirato alla graphic novel The Coldest City, scritta da Anthony Johnston e illustrata da Sam Hart, l'adattamento per il grande schermo è opera di Kurt Johnstad.

Atomica bionda è la storia di un'abile spia, Lorraine Broughton (Charlize Theron) che viene chiamata in servizio quando un agente dell'MI6 che lavora sotto copertura viene ucciso, subito prima della caduta del Muro di Berlino. La spia dovrà localizzare una lista che l'agente stava per diffondere all'Ovest, per evitare che lei e i suoi colleghi vengano coinvolti nella diffusione di informazioni top secret, ma nel frattempo dovrà fronteggiare ogni genere di insidia. Unico aiuto è l'agente sotto copertura David Percival (James McAvoy).

Atomic Blonde: Charlize Theron in azione in una foto del film

Tra John Wick e Deadpool 2, Atomica Bionda è stato il passaggio obbligato per David Leitch, ex stuntman alla sua prima prova da solista in cabina di regia. E l'esperienza nei salti e "a menar le mani" si vede tutta, soprattutto nelle acrobazie richieste ai suoi attori. Il regista, infatti, non ha certo risparmiato qualcosa al povero James McAvoy, che ha dovuto girare tutte le scene con la mano rotta sul set di Split. Il set è stato altrettanto complicato per la diva Charlize Theron, che ha impiegato 5 anni per prepararsi fisicamente al film, è stata seguita da 8 personal trainer, si è rotta 2 denti ma ha almeno avuto il privilegio di allenarsi anche con Keanu Reeves.

E in effetti ciò che si richiede a un buon film action - tanto spettacolo condito, in questo caso, dalla splendida colonna sonora anni '80 - ad Atomica Bionda riesce davvero bene.

Se avete voglia di divertimento e di fantastici combattimenti corpo a corpo, allora è il film che fa per voi, ma se volete profondità e contenuti toccherà cambiare canale.