Atmosphere: scelti i registi di Captain Marvel per il nuovo film di Laika

Anna Boden e Ryan Fleck sono stati scelti per scrivere e dirigere l'adattamento live action di Atmosphere, romanzo di Taylor Jenkins Reid per la casa di produzione Laika.

Il libro non è stato ancora pubblicato e sarà in uscita a giugno per Ballantine Books, ed è l'ultima opera letteraria dell'autrice di Daisy Jones and the Six.

La storia del nuovo film tratto da Taylor Jenkins Reid

Atmosphere racconta una romantica e avvincente storia tra due pioniere dell'astronautica femminile, impegnate a farsi strada nella NASA alla fine degli anni '70 e inizio anni '80, durante i primi anni del programma Space Shuttle.

Ryan Fleck, Anna Boden ed Emma Roberts sul set di un film

La narrazione è ispirata a film molto conosciuti dal grande pubblico come Apollo 13, Uomini veri e Gravity. Laika produrrà il film insieme a Circle M+P, di Taylor Jenkins Reid.

La carriera di Anna Boden e Ryan Fleck prima di Captain Marvel

Il film più recente di Boden e Fleck è Freaky Tales, una commedia d'azione che mescola generi diversi, con Pedro Pascal e Jay Ellis, ed è uscito ad aprile per Lionsgate, dopo la presentazione al Sundance Film Festival.

Tra i lavori precedenti a Captain Marvel della coppia spiccano Mississippi Grind, 5 giorni fuori e Sugar - Il giovane campione, oltre a Mrs. America per la televisione.

Brie Larson in una scena di Captain Marvel diretto da Anna Boden e Ryan Fleck

Taylor Jenkins Reid è celebre per il bestseller Daisy Jones and The Six, la cui serie tv ha riscosso grande successo con nove nomination agli Emmy e due vittorie. Tra i romanzi di successo spiccano Carrie Soto Is Back, Malibu Rising e Maybe in Another Life.