Atlanta 3 e 4 arriveranno in tv nel 2021!

Atlanta 3 e 4 torneranno sugli schermi televisivi americani nel 2021, saltando la messa in onda in questa stagione, come hanno rivelato i responsabili di FX.

L'obiettivo è quello di girare le due stagioni senza interruzioni e Donald Glover, creatore della serie, sembra aver richiesto all'emittente di poter realizzare un numero maggiore di puntate rispetto a quanto previsto. John Landgraf, presidente di FX, ha dichiarato parlando di Atlanta: "Inizialmente il suo intento era quello di realizzare sedici puntate da suddividere in due stagioni da otto. Recentemente è tornato da noi perché la situazione è talmente positiva con gli sceneggiatori da chiederci se saremmo disposti a sostenere la realizzazione di altri 10 episodi. Abbiamo detto di sì. Quindi la prima di queste due stagioni sarà composta da 10 puntate".

Le riprese si svolgeranno ancora ad Atlanta e Landgraf ha aggiunto: "Le gireranno tutte in sequenza e una buona parte della stagione verrà realizzata fuori dagli Stati Uniti, elemento affascinante".

La prima delle due stagioni dovrebbe debuttare sugli schermi a gennaio 2021 e la successiva nei mesi successivi, in autunno.