Athlete A: il trailer di Netflix sullo scandalo che ha travolto USA Gymnastics

Netflix ha condiviso il trailer di Athlete A, il documentario che racconterà l'indagine che ha dato il via allo scandalo che ha travolto USA Gymnastics.

Athlete A, di cui è stato condiviso online il trailer, arriverà su Netflix il 24 giugno permettendo agli spettatori di vedere il documentario dedicato allo scandalo che ha travolto il mondo della ginnastica artistica statunitense.

Il progetto, come svela il video, ha approfondito l'importanza del lavoro compiuto dai giornalisti nel far emergere il caso degli abusi subiti dalle giovani atlete di cui si racconteranno le esperienze e il modo in cui hanno affrontato il processo.

I registi Bonni Cohen e Jon Shenk raccontano le storie delle ginnaste che sono state vittime del medico Larry Nassar. L'uomo, per oltre due decenni, ha sfruttato la sua posizione per abusare delle ragazze che gli venivano affidate, mentre chi doveva proteggerle ha ignorato la situazione e ha protetto l'uomo.

Athlete A seguirà quanto accaduto dopo che i terrificanti crimini compiuti sono emersi grazie a un articolo pubblicato nell'agosto 2016 dall'Indianapolis Star, scoprendo come USA Gymnastics aveva nascosto la drammatica situazione permettendo a Nassar di continuare la sua scia di abusi.