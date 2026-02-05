Atalanta-Juventus stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa Italia

Secondo incontro dei quarti di finale di Coppa Italia: a Bergamo scendono in campo l'Atalanta e la Juventus. Ecco a che ora si gioca, dove vedere l'incontro e cosa prevede il regolamento in caso di parità.

Dopo il successo dell'Inter sul Torino, i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa proseguono oggi, giovedì 5 febbraio, con uno dei match più attesi della stagione: la sfida tra l'Atalanta di Raffaele Palladino e la Juventus di Luciano Spalletti. Una gara secca che promette scintille per decidere chi affronterà la vincente di Bologna-Lazio.

Dove si gioca e Atalanta Juventus e dove vederla in TV e streaming gratis

Il teatro della sfida sarà la cornice di Bergamo. Le due squadre scenderanno in campo alla New Balance Arena (storico Gewiss Stadium), che per l'occasione farà registrare il tutto esaurito. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00. Anche questo secondo quarto di finale sarà trasmesso in esclusiva assoluta e in chiaro da Mediaset:

In TV: Diretta su Italia 1 a partire dalle ore 21:00.

Diretta su a partire dalle ore 21:00. In Streaming: Disponibile gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity (app e sito) e su SportMediaset.it.

Il racconto della sfida da Bergamo è affidato alla telecronaca di Massimo Callegari, affiancato per il commento tecnico da Massimo Paganin Al termine dell'incontro, la serata sportiva prosegue su Italia 1 con lo studio live condotto da Monica Bertini. Per l'analisi dei gol, le interviste a caldo e i casi da moviola, saranno presenti gli ex calciatori Alessio Tacchinardi e Giampaolo Pazzini, il giornalista sportivo Mino Taveri e l'ex arbitro Graziano Cesari (per i casi da moviola).

Il cammino in Coppa Italia delle due squadre:

Entrambe le squadre arrivano a questo quarto di finale dopo aver superato agevolmente i propri impegni negli ottavi di finale disputati lo scorso dicembre. Ecco chi hanno eliminato per arrivare fin qui:

L' Atalanta ha travolto il Genoa con un netto 4-0 al Gewiss Stadium. La squadra di Palladino ha dominato il match grazie alle reti di Djimsiti, De Roon, Pasalic e del giovane talento Ahanor.

La Juventus ha invece superato l'Udinese vincendo per 2-0 allo Stadium. Decisive per i bianconeri di Spalletti le reti arrivate da un autogol di Palma (propiziato da una giocata di Locatelli) e da un rigore trasformato dallo stesso Locatelli.

Chi passa il turno stasera

Il match di stasera, giovedì 5 febbraio alle 21:00, è una gara secca. Chi vince passa: La squadra che vince tra Atalanta e Juventus vola direttamente in semifinale. Se al 90° minuto il punteggio sarà in parità, non ci saranno i tempi supplementari. Si andrà direttamente ai calci di rigore per decidere la qualificata.

Probabili formazioni scelte dai due allenatori

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti