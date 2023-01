Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo, il nuovo capitolo al cinema e in libreria da febbraio

Asterix & Obelix - Il Regno di Mezzo arriva in sala il 2 febbraio grazie alla regia di Guillaume Canet e in libreria dal 9 febbraio grazie a Panini Comics.

Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, l'attesissimo quinto film sulla serie francese di culto, diretto da Guillaume Canet, arriverà nelle sale italiane, distribuito da Notorious Pictures, il 2 febbraio. I due celebri Galli sono lo stesso Guillaume Canet (Asterix) e Gilles Lellouche (Obelix), insieme a loro il premio Oscar Marion Cotillard nei panni di Cleopatra, Vincent Cassel in quelli di Cesare e un inedito Zlatan Ibrahimović nel ruolo del romano Caius Antivirus.

Ma l'avventura dei due irriducibili Galli sbarcherà anche in tutte le edicole, fumetterie e librerie il 9 febbraio, con l'albo inedito Asterix e il Regno di Mezzo che presenta l'adattamento illustrato dell'avventura cinematografica. Un'edizione, pubblicata in Italia da Panini Comics, che vanta i testi di Olivier Gay, i disegni di Fabrice Tarrin e i colori di Thierry Mébarki, storico colorista di Albert Uderzo. Questa nuova avventura condurrà i due valorosi guerrieri nella lontana Cina, dove dovranno aiutare Fu Yi, l'unica figlia dell'imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.