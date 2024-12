Asterix & Obelix: Il Duello Dei Capi, ecco il teaser della nuova serie in arrivo su Netflix

Netflix ha condiviso il primo teaser della nuova serie animata intitolata Asterix & Obelix: Il duello dei capi, in arrivo nel 2025.

Nel video si possono vedere le prime sequenze degli episodi tratti dall'albo del fumetto di René Goscinny e Albert Uderzo pubblicato a metà degli anni Sessanta.

Cosa racconterà la nuova serie di Asterix e Obelix

La serie co-diretta e co-sceneggiata da Alain Chabat e Fabrice Joubert è realizzata dallo studio TAT di Tolosa, che ha già realizzato in precedenza film come A spasso con Willy e Argonuts - Missione Olimpo.

Asterix & Obelix: Il duello dei capi è prodotta da Alain Goldman in collaborazione con Les Éditions Albert René. L'adattamento e i dialoghi sono curati da Alain Chabat, Benoît Oullion e Piano.

Asterix & Obelix, i 10 migliori film (più 1) sui mitici galli dei fumetti

La storia è ambientata quando Roma vuole disperatamente conquistare l'ultimo villaggio indipendente della Gallia, casa di Asterix e Obelix. Il segreto della superiorità in battaglia dei Galli è una pozione magica, ma quando il creatore della pozione perde la memoria, gli abitanti del villaggio vengono lasciati a loro stessi contro la potenza di Roma.

Ecco il teaser:

Le voci dei protagonisti

Chabat, che nel 2002 aveva diretto il film Asterix & Obelix: Missione Cleopatra in cui aveva anche interpretato il personaggio di Giulio Cesare, darà voce nella versione originale della serie al personaggio di Asterix.

Il simpatico Obelix, invece, sarà doppiato da Gilles Lellouche, che ha recentemente avuto lo stesso ruolo in Asterix & Obelix - Il regno di mezzo.

Attualmente Netflix non ha svelato i nomi degli altri membri del cast o degli attori che si occuperanno del doppiaggio nella versione italiana delle puntate in arrivo il prossimo anno in streaming.