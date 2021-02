Asia Argento: "Perché mia madre mi picchiava? Colpa dell'alcol ma non solo" (VIDEO)

Asia Argento, ospite de La confessione di Peter Gomez, in onda stasera su NOVE, ha raccontato di essere stata picchiata spesso dalla madre da piccola, per via dei problemi con l'alcol: il video.

Asia Argento, nella sua autobiografia, ha parlato a lungo di sua madre, Daria Nicolodi, e di un rapporto difficile, fatto di violenza, fisica e verbale, e di continue incomprensioni.

L'attrice e regista romana ha affrontato lo spinoso argomento con Peter Gomez, ospite de La confessione - in onda stasera su NOVE dalle 22:45 -, e l'ha fatto a cuore aperto, senza troppi filtri, come nel suo stile, e come ha fatto tra le pagine di Anatomia di un cuore selvaggio.

"La violenza di mia madre - scrive Asia Argento - era efferata e sistematica: calci, anche in pancia, pugni, schiaffi, strangolamenti. Una volta mi spaccò il labbro con l'anello che portava al dito".

"Perché si scatenavano questi episodi di violenza?", ha chiesto il direttore de Ilfattoquotidiano.it. "Un po' penso che fosse dovuto all'alcolismo che tirava fuori questo lato aggressivo, perché si sfogava su di me - ha detto la regista romana - Lei a 26 anni si è ritrovata con tre figlie, di cui due sue e una no, il rapporto con mio padre non era idilliaco, c'erano molte incomprensioni [...] lei mi disse, più in là, quando ero più grande, quando le chiesi perchè mi piacchiasse 'Perché mi sfogavo su di te, perché eri la più forte delle tre', però io non credo, io sono dovuta diventare la più forte per queste violenze, perché venivo cacciata di casa".

I ricordi amari si sono fermati su un'immagine particolare: "a nove anni mi ritrovavo spesso in mezzo a una strada con il gatto e una valigia e passavo da una casa all'altra dei genitori, non avendo dei punti di riferimento a parte la mia migliore amica, che avevo e che ancora ho, Angelica, ho dovuto sempre contare solo su me stessa" ha concluso Asia Argento.