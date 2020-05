Asia Argento e la foto del suo sedere su Instagram: ecco cosa è successo dopo

Nella puntata di ieri di EPCC LIVE, Alessandro Cattelan ha intervistato Asia Argento che la settimana scorsa è stata al centro di una polemica su Instagram dopo aver pubblicato una foto sexy del suo lato B. La puntata è stata vista da 200.000 spettatori medi. L'episodio è stato trasmesso martedì in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, ed è sempre disponibile on demand.

Come possiamo vedere nel video, Asia Argento è stata ospite in studio di Alessandro Cattelan nella puntata di ieri di EPCC LIVE, il conduttore ha ricordato che alcuni giorni fa Asia Argento aveva postato una foto sexy su Instagram che le aveva fatto perdere 3000 follower. Asia Argento ha raccontato che la foto del suo sedere all'inizio le aveva fatto perdere i follower, ma poi ci ha tenuto a precisare: "quando la foto è stata ripresa dai vari quotidiani ho guadagnato 5000 segaioli".

Alessandro Cattelan ha cercato di aiutarla ad aumentare il numero di follower passandole la foto del suo nuove cane, regalatogli dalla sua famiglia in occasione del suo 40esimo compleanno, "cuccioli e culi sono i capisaldi di Instagram". Oggi scopriremo se Asia Argento ha aumentato il numero di follower. Le immagini concesse da Sky sono disponibili sul sito ufficiale.