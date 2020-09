Asia Argento e il messaggio hot di Fabrizio Corona da Barbara D’Urso: “tornerò a farti vedere le stelle”

Messaggio hot, o almeno sembrava quella l'intenzione, di Fabrizio Corona ad Asia Argento, a cui l'ex re dei paparazzi ha promesso di far vedere nuovamente le stelle, se mai si rincontreranno.

Corona ha fatto all'attrice gli auguri di buon compleanno nel corso di Live - Non è la D'Urso facendo riferimento ad un pomeriggio di passione che i due hanno vissuto qualche anno fa.

Barbara D'Urso ha invitato Asia Argento negli studi del suo show serale per festeggiare i 45 anni. L'attrice ha parlato della sua carriera ma anche delle sue storie d'amore, importanti e passeggere. Tra queste ultime c'è l'incontro di un pomeriggio con Fabrizio Corona che Asia ha raccontato così: "Non copulavo da tanto. È arrivato, mi ha messo sopra, sotto. Così ho visto davvero le stelle".

L'assist era troppo ghiotto per non essere sfruttato da Fabrizio Corona che dalla sua residenza ha inviato un video messaggio ad Asia: "Ti faccio tantissimi auguri. In tante trasmissioni si è parlato di noi. Non abbiamo mai avuto una storia, ma un momento passionale. Siamo due fuori di testa. A parte le battute, la follia, riconosco in te un valore speciale. Nonostante le difficoltà, spero tu le possa superare e condividere con tua figlia gli attimi belli che arriveranno, mantenendo quel pizzico di follia e sensualità - poi nella coda del messaggio arriva la promessa hot di Fabrizio - Se un giorno, per caso, dovessimo rincontrarci, finirebbe come quel pomeriggio a casa tua. Niente di organizzato, o preparato. Tornerò a farti vedere le stelle".

Asia dopo aver visto il messaggio ha commentato "A parte lo scivolone finale mi sono emozionata, mi ha quasi commossa. Non eravamo innamorati, eravamo due persone problematiche che si sono trovate. Io non ero innamorata, ma gli ho voluto bene", ha detto la Argento, concludendo: "Siamo due mattacchioni, ma non è proprio il mio tipo".

Asia Argento è arrivata in studio accompagnata da Anna Lou Castoldi, la figlia nata dalla sua relazione con il cantante Morgan. La ragazza è una delle new entry della stagione finale di Baby, la serie Netflix ispirata allo scandalo delle giovani squillo dei Parioli. La terza stagione è disponibile sulla piattaforma multimediale.