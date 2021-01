Asia Argento e Fabrizio Corona: il bacio su Instagram è da "celebrare" (foto)

Asia Argento bacia Fabrizio Corona nella foto condivisa dall'attrice su Instagram: un bacio da celebrare per un rapporto burrascoso ma appassionato.

Un bacio appassionato, ma anche tenero, quello tra Fabrizio Corona e Asia Argento nella foto condivisa dall'attrice su Instagram pochi minuti fa. "Celebrate!" ha scritto Asia nel post che accompagna la foto, però non è ancora chiaro cosa, tanto che qualcuno, tra i commenti, ha chiesto ai due se stessero insieme.

Stretta tra le braccia tatuatissime di Fabrizio Corona, Asia Argento lo bacia con trasporto in una foto che aggiunge un altro tassello ad una storia tumultuosa. Asia e Fabrizio si erano incontrati qualche tempo fa e i loro baci erano finiti sulle copertine dei rotocalchi, e a causa di questo motivo c'era stato anche uno scontro tra la Argento e sua madre, Daria Nicolodi, recentemnte scomparsa. Ma proprio in occasione della morte di sua mamma, Asia aveva detto tra i commenti su Instagram che Fabrizio le era stato molto vicino in questo periodo delicato.

Tra i due, l'attrice più dark e ribelle del nostro cinema, figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi, star di reality, figura chiave ai tempi dello scandalo Weinstein, e Corona, icona del gossip, personaggio seguito e odiato in egual misura, c'era stato anche uno scambio di battute a distanza, pochi mesi fa, e lui le aveva fatto una promessa: "Se un giorno, per caso, dovessimo rincontrarci, finirebbe come quel pomeriggio a casa tua. Niente di organizzato, o preparato. Tornerò a farti vedere le stelle." Sarà andata davvero così?

Tra i commenti ricevuti dalla foto del bacio, molti hanno fatto gli auguri ad Asia Argento e Fabrizio Corona, dando per scontato che i due stiano insieme. Altri invece sembrano perplessi e qualcuno ha azzardato che si tratti di un bacio "finto" e poco credibile.