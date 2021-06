Asia Argento contro Belve: “le mie risposte tagliate dopo che le ho dato della rompiba..e"

Asia Argento all'attacco di Belve, il programma di Rai2 in cui è stata ospite venerdì sera: l'attrice ha accusato infatti lo show di aver tagliato le sue risposte. Non si è fatta attendere però la replica della conduttrice Francesca Fagnani.

L'intervista di Asia Argento al programma Belve ha lasciato strascichi notevoli, i battibecchi tra la figlia del maestro dell'horror e Francesca Fagnani sono stati numerosi, tanto che sui social molti hanno temuto, o sperato, che le due arrivassero allo scontro fisico. Ad esempio, quando si è parlato del movimento me too e del caso Weinstein e delle "molestie riferite" da Asia, la conduttrice le ha chiesto come mai non avesse sporto denuncia. L'attrice piccata le ha risposto "cambiamo discorso, ne ho parlato cento volte. Sa perché non l'ho denunciato? Perché sarei finita a parlare con persone come lei, rompiba..e e tignose".

L'intervista della Fagnani non è piaciuta ad Asia ma a farla andare su tutte le furie sono stati i tagli che sono stati fatti in fase di montaggio. La Argento sostiene che sono scomparse molte delle sue risposte. Nelle storie di Instagram l'attrice ha scritto: "Colgo l'occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto 'rompipalle, tignosa' - avevo aggiunto 'lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no...'"

Asia Argento ha poi aggiunto "le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice... per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po' di preparazione, di deontologia giornalista. Passo e chiudo".

Non si è fatta attendere la risposta di Francesca Fagnani, la conduttrice del format, che nato su Nove va ora in onda su Rai2, ha accusato la sua ospite di frustrazione. La giornalista in una nota ha replicato alle insinuazioni che sono state mosse a lei e al suo programma: "Spiace che la signora Argento proietti sul programma la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date (libera di farlo). Ma a volte succede. Pazienza".