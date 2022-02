Ashton Kutcher: i tweet in supporto dell'Ucraina, Paese natale di sua moglie Mila Kunis

Attraverso il suo profilo Twitter, Ashton Kutcher ha espresso la sua vicinanza all'Ucraina, Paese natale di sua moglie Mila Kunis che da giorni combatte contro l'invasione della Russia.

Proprio ieri, Ashton Kutcher ha scritto: "Sto con l'Ucraina". Mila Kunis, la moglie dell'interprete, è nata in Ucraina quando faceva ancora parte dell'Unione Sovietica. La sua famiglia fuggì quando era piccola e si stabilì a Los Angeles.

"Alla fine, mi sono adattata abbastanza rapidamente e abbastanza bene, ma è stata dura perché ci siamo trasferiti quando andavo in seconda elementare", ha detto la star de Il cigno nero al Los Angeles Times nell'ottobre 2008. Mila Kunis è anche apparsa in That '70s Show, che ha reso Kutcher famoso.

Anche Sean Penn ha twittato a favore dell'Ucraina.

Il regista di Into the Wild ha scritto: "Si tratta di un errore brutale che porterà a vite perse e cuori spezzati e, se non cede, credo che il signor Putin avrà fatto un errore orribile per tutta l'umanità. Il presidente Zelensky e il popolo ucraino si sono alzati come simboli storici di coraggio e di principio. L'Ucraina è la punta della lancia per l'abbraccio democratico dei sogni. Se lasciamo che combatta da sola, la nostra anima come America è persa".

Qualche giorno fa, Sean Penn è arrivato in Ucraina per girare un documentario sull'invasione russa. L'attore, quindi, è passato dalle parole ai fatti e ha scelto di documentare quanto sta accadendo.