Ashton Kutcher: la folla gli canta "fatti una doccia" durante una diretta sportiva (VIDEO)

La folla presente ad una partita di football in Iowa ha preso in giro Ashton Kutcher cantando un coro per l'attore durante una diretta sportiva.

Ashton Kutcher è stato bombardato da una serie di "canti da stadio" durante una diretta sportiva, nel bel mezzo di una partita di football. Sabato 11 settembre, l'attore e imprenditore 43enne è apparso al College GameDay in Iowa, per assistere alla partita tra Iowa State Cyclones e The University of Iowa's Hawkeyes.

Quando l'attore ha iniziato a parlare è stato interrotto, o meglio, soffocato dal fragore dei fan che stavano cantando: "Fatti una doccia!" Kutcher, tuttavia, non è sembrato affatto imbarazzato dall'incidente né infastidito dal suono di sottofondo e ha continuato parlare come se niente fosse.

Questo esilarante episodio è dovuto al fatto che Kutcher e sua moglie, Mila Kunis, hanno rivelato che fanno il bagno ai loro figli solo quando "sembrano sporchi". Durante una puntata del podcast Armchair Expert di Dax Shepard, all'inizio di quest'anno, la Kunis e Kutcher hanno parlato delle loro abitudini relative all'igiene.

Durante l'intervista la Kunis ha spiegato: "Io lavo solo le ascelle e il pube ogni giorno e nient'altro. Credo che sia opportuno specificare che questo dipende anche dal fatto che non avevo l'acqua calda in casa quando ero una bambina, quindi non ero solita fare la doccia molto spesso".