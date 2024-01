Ashley Park rivela: 'Ho avuto uno shock settico, ma starò bene nonostante le prime diagnosi dei medici'

Ashley Park ha rivelato di aver affrontato uno shock settico che poteva avere gravissime conseguenze.

L'attrice, protagonista della serie Emily in Paris accanto a Lily Collins, ha pubblicato un post su Instagram per spiegare ai fan quanto accaduto e rassicurarli, ora che il peggio sembra sia passato.

L'aggiornamento su Instagram dell'attrice

Sui social Ashley Park ha rivelato che quella che sembrava una semplice tonsillite si è rapidamente trasformata in uno shock settico critico, con l'infezione che aveva colpito e avuto delle conseguenze su vari organi.

L'attrice si trovava alle Maldive insieme a Paul Forman e ha scritto: "Sono grata che la mia salute sia migliorata nonostante quello che ci era stato detto inizialmente".

Ashley ha poi ringraziato il suo compagno: "Hai calmato le mie paure e mi hai tenuta stretta affrontando ambulanze, tre ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, spaventosi pronto soccorso, innumerevoli esami, test e iniezioni, dolori insopportabili, e così tanta confusione, e il tutto mentre eravamo da soli dall'altra parte del mondo, distanti da tutte le persone che conosciamo. Ti amo Paul. Più di quanto possa mai dire".

Park ha inoltre espresso la sua gratitudine nei confronti dei medici e degli infermieri che si sono occupati di lei, e dello staff del resort Joali Being che ha agito immediatamente e l'ha aiutata traducendo le loro conversazioni e offrendo sostegno vitale.

L'attrice ha concluso sottolineando che promette a tutte le persone della sua vita e ai suoi fan che starà bene.

La sua amica e collega Lily Collins ha immediatamente commentato ammettendo: "Riesco a malapena a guardare queste foto senza piangere. Ti voglio bene sorella e sarò per sempre grata del fatto che hai superato tutto questo e nei confronti di Paul per il suo incredibilmente enorme cuore e per esserti stato accanto in ogni passo. Non vedo l'ora di abbracciarvi entrambi".

