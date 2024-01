Ashley Park aggiorna i fan sulla sua salute e condivide nuove foto scattate a Parigi con Lily Collins

Ashley Park ha aggiornato i suoi fan sulla sua condizione di salute con un nuovo post condiviso su Instagram in cui rivela di aver potuto inoltre abbracciare la sua amica e collega Lily Collins.

L'attrice, alcune settimane fa, aveva svelato di aver affrontato uno shock settico, emergenza che per fortuna non ha avuto le conseguenze ipotizzate in un primo momento dai medici.

Le buone notizie per i fan

Sui social, Ashley Park ha spiegato: "Mi è stato dato il via libera dai medici per poter volare dopo aver risposto in modo positivo alle cure e ora sto recuperando e riposando a Parigi, dove sono stata accolta da questo benvenuto incredibilmente caloroso da parte delle persone amate e della mia famiglia di Emily in Paris".

L'attrice ha aggiunto: "Grazie a Netflix e al team di Emily in Paris per la loro gentilezza genuina e incredibile pazienza mentre aspetto di ottenere il via libera per tornare a lavorare... Non potrei essere più entusiasta nell'unirmi a tutti voi sul set della stagione 4".

Ashley Park rivela: "Ho avuto uno shock settico, ma starò bene nonostante le prime diagnosi dei medici"

La star della serie Netflix, che è da qualche settimana a Parigi per le riprese delle nuove puntate, è stata una delle prime a fare visita all'amica e ha commentato: "Non potrei volerti più bene di quanto te ne voglia e abbracciarti mi ha fatto sentire a casa. Sei una luce assoluta sorella".