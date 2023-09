Ascolti TV di sabato 9 settembre: Macedonia del Nord-Italia contro 070: chi ha vinto

I programmi più visti in TV di sabato 9 settembre con la partita Macedonia del Nord-Italia su Rai 1 e Tlo show 070 su Canale 5.

Ascolti TV di sabato 9 settembre: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la partita di calcio Macedonia del Nord-Italia su Rai 1 e 070 con Renato Zero su Canale 5. E ancora serie televisive, film e inchieste. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 contro Canale 5: L'Italia pareggia sul campo ma trionfa negli ascolti

Su Rai 1 l'incontro di calcio di qualificazione per gli Europei Macedonia del Nord-Italia ha interessato 6.018.000 spettatori, con uno share del 39,56%. Canale 5 con lo show 070 in replica ha intrattenuto 1.357.000 spettatori, con uno share dell'11%.

Rai 2 ha mandato in onda Morte in Normandia, il film ha raccolto davanti allo schermo 661.000 spettatori, pari al 4,75% di share. Windstorm 4 - Il vento sta cambiando in onda su Italia 1 è stata vista da 673.000 spettatori, lo share è del 4,75%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

La padrina - Parigi ha una nuova Regina trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 296.000 spettatori, raggiungendo uno share del 2,16%. Su Rete 4, Io speriamo che me la cavo ha interessato 658.000 spettatori con 4,79% di share.

La7 con Eden - Un Pianeta da Salvare BEST ha catturato l'attenzione di 363.000 spettatori con uno share del 2,54%. Alessandro Borghese - 4 ristoranti su Tv8 è stato visto da 361.000 spettatori, lo share è del 2,5%. Un delitto senza corpo - Il caso Noventa, in onda su Nove, ha registrato 270.000 spettatori con il 1,9% di share.