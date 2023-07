Ascolti TV di mercoledì 12 luglio 2023: Il sapore del successo e Chi l'ha visto? speciale: ecco chi ha vinto

Ascolti TV di mercoledì 12 luglio 2023: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto film sulle principali ammiraglie con Il sapore del successo su Rai 1 e Il risveglio di un popolo su Canale 5. Rai 3 ha trasmesso lo speciale Chi l'ha Visto?. Completano il quadro dei programmi serie televisive e programmi di attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 Il sapore del successo ha interessato 1.856.000 spettatori, con uno share del 13,2%. Canale 5 con The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo ha intrattenuto 1.398.000 spettatori, con uno share del 10,7%.

Rai 2 ha mandato in onda Delitti in Paradiso, la serie televisiva ha raccolto davanti allo schermo 1.060.000 spettatori, pari al 7,1% di share. Freedom oltre il confine - Summer (Show) in onda su Italia 1 è stata vista da 573.000 spettatori, lo share è del 4,7%

Chi l'ha visto? - Speciale trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 1.831.000 spettatori, raggiungendo uno share del 13,4%. Su Rete 4, Zona Bianca ha interessato 792.000 spettatori con 7,4% di share.

La7 ha mandato in onda Atlantide che ha catturato l'attenzione di 301.000 spettatori con uno share del 2,9%. La replica di Name That Tune Indovina la canzone su Tv8 è stato visto da 390.000 spettatori, lo share è del 3,1%. Una notte al museo 2: la fuga, in onda su Nove, ha registrato 279.000 spettatori con il 2% di share.