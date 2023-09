Ascolti TV di giovedi 7 settembre: Ulisse – Il Piacere della Scoperta contro Circo Max, ecco chi ha vinto

Ascolti TV di giovedì 7 settembre: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto il ritorno di Alberto Angela con Ulisse - Il Piacere della Scoperta su Rai 1 e lo spettacolo circo Max - Una Serata di Hit su Canale 5. E ancora film, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 contro Canale 5: Alberto Angela supera il concerto di Max Pezzali

Su Rai 1 Ulisse - Il Piacere della Scoperta ha interessato 2.513.000 spettatori, con uno share del 16,5%. Canale 5 con Max - Una Serata di Hit ha intrattenuto 1.993.000 spettatori, con uno share del 13,8%.

Rai 2 ha mandato in onda Rimetti a noi i nostri debiti, il film ha raccolto davanti allo schermo 641.000 spettatori, pari al 3,9% di share. Chicago Fire in onda su Italia 1 è stata vista da 1.275.000 spettatori, lo share è del 7,51%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Volevo nascondermi trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 537.000 spettatori, raggiungendo uno share del 3,6%. Su Rete 4, Dritto e Rovescio ha interessato 1.158.000 spettatori con 9,19% di share.

La7 con Rain man - l'uomo della pioggia ha catturato l'attenzione di 515.000 spettatori con uno share del 3,3%. Francia-Irlanda, incontro di calcio valido per le qualificazioni agli Europei su Tv8 è stato visto da 398.000 spettatori, lo share è del 2,27%. Tutte contro lui - The Other Woman, in onda su Nove, ha registrato 399.000 spettatori con il 2,5% di share.