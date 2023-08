Ascolti TV di sabato 26 agosto: Benedetta Primavera, Mondiali di Atletica e Lo Show dei Record: chi ha vinto

I programmi più visti in TV di sabato 26 agosto con Benedetta Primavera su Rai 1, Lo Show dei Record su Canale 5 e i Mondiali di Atletica su Rai 2.

Ascolti TV di sabato 26 agosto: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto le repliche di Benedetta Primavera con Loretta Goggi su Rai 1 e Lo Show dei Record su Canale 5, Rai 2 ha mandato in onda i Mondiali di Atletica con la finale della staffetta 4x100 che ha regalato l'argento all'Italia. E ancora serie televisive, film e inchieste. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Canale 5 supera al Ribasso, i Mondiali di Atletica e il Volley femminile fanno volare Rai 2

Su Rai 1 Benedetta Primavera ha interessato 1.040.000 spettatori, con uno share del 9,5%. Canale 5 con Lo Show dei Record ha intrattenuto 1.115.000 spettatori, con uno share dell'11%.

Rai 2 ha mandato in onda i Mondiali di Atletica da Budapest, l'evento ha raccolto davanti allo schermo 2.366.000 spettatori, pari al 17,2% di share. Subito dopo per il Volley Femminile Italia-Spagna è stata vista da 2.019.000 con lo share del 16,1% Windstorm 2 - Contro ogni regola in onda su Italia 1 è stata vista da 803.000 spettatori, lo share è del 6,4%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Agente Speciale 117 Al servizio della Repubblica - Allerta rossa in Africa nera trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 345.00 spettatori, raggiungendo uno share del 2,8%. Su Rete 4, Da grande ha interessato 386.000 spettatori con il 3,1% di share.

La7 con Eden Un pianeta da salvare ha catturato l'attenzione di 400.000 spettatori con uno share del 3,6%. La differita delle Qualifiche di Formula 1 su Tv8 è statao vista da 384.000 spettatori, lo share è del 2,8%. Il branco - L'omicidio di Desiree Piovanelli, in onda su Nove, ha registrato 299.000 spettatori con il 2,5% di share.