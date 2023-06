Ascolti TV di martedì 20 giugno 2023, Sophie Cross - Verità nascoste: Sono solo fantasmi: Ecco chi ha vinto

Ascolti TV di martedì 20 giugno: ieri sera il palinsesto della prima serata ha offerto al pubblico televisivo serie televisive, film, musica dal vivo, rubriche ed inchieste. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 la seconda puntata della miniserie Sophie Cross - Verità nascoste ha interessato 2.051.000 spettatori, con uno share del 12,7%. Canale 5, con il film Sono solo fantasmi ha intrattenuto 1.585.000 spettatori, con uno share del 10,3% .

Rai 2 ha mandato in onda Una famiglia mostruosa, la pellicola ha raccolto 1.171.000 spettatori, pari al 7,2%% di share. Amici Full Out, il concerto degli allievi di Amici 22 in onda su Italia 1, è stato visto da 1.436.000 spettatori, lo share è 10,1x%

Cartabianca su Rai 3, ha incuriosito 1.264.000 spettatori, raggiungendo uno share dell'8,8%. Su Rete 4, The Bourne Legacy con Jeremy Renner ha interessato 626.000 spettatori con il 4,5% di share.

La7 ha mandato in onda Inchieste da fermo - A cosa serve l'America, visto da 656.000 spettatori con uno share del 4,1%. Su Tv8 l'ultimo episodio di Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi è stato visto da 378.000 spettatori, lo share è del 2,7%. Il docureality Avamposti Nucleo Operativo - Ostia in onda su Nove ha registrato 294.000 spettatori con l'1,8% di share.