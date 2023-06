Ascolti TV del 7 giugno: Fiorentina-West Ham batte Chi l'ha visto?, male New Amsterdam

Gli ascolti TV del 7 giugno hanno premiato TV8, l'emittente del gruppo Sky che ha trasmesso la finale della Conference League. Regge lo zoccolo duro di Chi l'ha visto, i primi episodi dell'ultima stagione di New Amsterdam, il medical drama in onda su Canale 5, non sono andati bene.

La finale della seconda edizione della Conference League tra Fiorentina e West Ham è stata seguita da 3.411.000 spettatori. L'incontro di calcio, che ha visto gli inglesi aggiudicarsi la coppa con un goal al 90', ha regalato a TV8 uno share del 17.5%. Chi l'ha visto?, che ha trattato tra gli altri il tragico caso di Giulia Tramontano, è stato seguito da 2.039.000 spettatori, aggiudicandosi il secondo posto del podio con il 12.3% di share.

Il film romantico Sognando Parigi, trasmesso da Rai 1, ha convinto 1.980.000 spettatori, pari al 10.5% di share, risultando il terzo programma più visto della serata. Su Canale 5, partenza lenta della quinta ed ultima stagione di New Amsterdam, vista da 1.223.000 spettatori, con uno share del 7.9%. Su Rai 2, l'altro medical drama, The Good Doctor 6 , è stato visto da 810.000 spettatori, con uno share pari al 4.2%.

Sognando Parigi, la recensione: una commedia romantica nella città dell'amore

Su Italia 1, The Great Wall ha convinto 964.000 spettatori, il film con Matt Damon e Pedro Pascal ha raggiunto uno share del 5%. Atlantide - Il caso Mattei: Missili e petrolio, mandato in onda da La7, è stato visto da 438.000 telespettatori, con uno share del 3.2%. Il film Viva l'Italia su Nove ha catturato l'attenzione di 392.000 spettatori, con uno share del 2.2%.