Ascolti TV del 10 dicembre: Benigni è una garanzia per Rai 1 ma La notte nel cuore su Canale 5 non molla

La serata evento con Roberto Benigni ha portato fortuna a Rai 1, ma non ha intaccato gli ascolti de La notte nel cuore su Canale 5: ecco tuti i dati Auditel.

Non ha fatto i numeri di Sandokan, ma è stato comunque un successo: Roberto Benigni è tornato su Rai 1 - con il monologo Pietro - Un uomo nel vento - e ha regalato all'ammiraglia del servizio pubblico un'altra vittoria in una settimana che si era aperta con il nuovo trionfo della Tigre della Malesia.

Se Chi l'ha visto? resta la conferma del mercoledì sera di Rai 3, anche La notte nel cuore su Canale 5 non ha perso spettatori, piazzandosi al secondo posto nella gara dei numeri Auditel.

Gli ascolti TV di mercoledì 10 dicembre 2025 - La prima serata

Roberto Benigni e il suo racconto di vita e miracoli di San Pietro (registrato per la prima volta nel cuore della Città del Vaticano) hanno tenuto incollati davanti allo schermo 3.968.000 spettatori pari al 24.4% di share (la parte finale, con i saluti a 1.421.000 e il 14.5%).

Neppure la presenza dell'artista toscano sulla rete concorrente è però riuscita a "rubare" spettatori alla soap turca La Notte nel Cuore, ormai alle battute finali, che ha mantenuto i suoi oltre 2 milioni di appassionati con uno share del 15.1%.

Male Rai2 con il film Con Air (solo 625.000 spettatori pari al 3.6%), e non ha fatto molto meglio Interstellar su Italia1 (602.000 spettatori con il 4.3%).

In compenso su Rai3 Chi l'ha Visto? ha fatto segnare 1.225.000 spettatori, pari al 7.7% di share.

TV8 supera il milione con la partita di Champions League (Real Madrid-Manchester City), ottenendo 1.155.000 spettatori e il 5.9% di share. Continuano invece le difficoltà per Amadeus sul Nove, dove La Corrida, in una serata con una discreta concorrenza, ha registrato 573.000 spettatori con il 4.2% di share.

I dati Auditel dell'Access Prime Time

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

La quotidiana lotta tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna ha visto ancora una volta uscire vincitore il programma di Canale 5. Se Stefano De Martino è arrivato a 4.597.000 spettatori (22.2%) dalle 20:49 alle 21:42, Gerry Scotti ha superato ancora una volta la soglia dei 5 milioni. Per La Ruota della Fortuna, mercoledì 10 dicembre, ci sono stati 5.210.000 spettatori, pari al 25.2% dalle 20:45 alle 21:53.

Ancora un flop per TG2 Post, che ha superato di poco il 2% di share, mentre è andata molto meglio a Il Cavallo e la Torre su Rai 3 (5,5%). La medaglia di bronzo dell'Access Prime Time va ancora una volta a La7, che con Otto e Mezzo ha raggiunto 1.624.000 spettatori (7.9%).