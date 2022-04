ASAP Rocky arrestato: il compagno di Rihanna è coinvolto in una sparatoria

Nuovi guai per ASAP Rocky e Rihanna: il rapper è stato arrestato perché sarebbe coinvolto in una sparatoria dello scorso novembre. Il sito TMZ e NBC News, che per primi hanno diffuso la notizia, hanno dichiarato che ASAP Rocky, proveniente dalle Barbados, appena atterrato all'aeroporto di Los Angeles ha trovato la polizia ad aspettarlo.

Alcuni giorni fa Louis Pisano ha scritto su Twitter che, a poco meno di un mese dal parto, Rihanna è stata tradita da ASAP Rocky. La notizia ha suscitato un grande clamore ed è stata smentita da Amina Muaddi, la designer di calzature con cui si sarebbe consumato il tradimento. Ora, a meno di una settimana, una nuova notizia sconvolge la vita della cantante, questa volta non si tratta di gossip ma di realtà: ASAP Rocky è stato arrestato e la villa è stata perquisita

Il rapper, atterrato all'aeroporto di Los Angeles con il suo jet privato proveniente dalle Barbados, ha trovato la polizia ad aspettarlo. Secondo le prime informazioni, ASAP Rocky è finito in manette per una sparatoria. TMZ e NBC News raccontano che i fatti si sarebbero svolti il 6 novembre 2021 a Vista Del Mar. In base alla testimonianza, rilasciata alla polizia dalla presunta vittima, Rakim Athelaston Mayers, questo il nome all'anagrafe del rapper, ha sparato tre o quattro colpi di pistola, uno dei quali avrebbe sfiorato la mano sinistra dell'uomo. Il rapper era in compagnia di alcuni amici e, probabilmente, conosce l'uomo che ha sporto denuncia.

ASAP Rocky arrivava a Los Angeles dalle Barbados, dove, insieme a Rihanna, si era preso un periodo di riposo dopo le notizie di gossip che lo avevano coinvolto. Louis Pisano, che aveva diffuso la notizia, successivamente ha chiesto scusa e annunciato la volontà di allontanarsi dai social per un periodo indefinito.