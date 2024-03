Arthur the King: Mark Wahlberg e il piccolo cucciolo protagonista nelle nuove immagini

Sono state condivise online delle nuove immagini ufficiali di Arthur the King, che prosegue la scia di film per famiglie con Mark Wahlberg, stavolta in compagnia di un simpatico cucciolo.

Non c'è niente di più commovente della storia di un uomo e del suo migliore amico a quattro zampe. Che stiano affrontando la monotonia quotidiana della vita un passo alla volta o che stiano gareggiando contro le intemperie, c'è qualcosa di deliziosamente emozionante in una storia con un cane come protagonista, specialmente se è basata su una storia vera.

Se poi ci si aggiunge una manciata di attori di primo piano, si ottiene un successo assicurato al botteghino, che è esattamente quello che bolle in pentola con Arthur the King. La storia di un cane smarrito che incrocia un uomo (Mark Wahlberg) desideroso di far entrare nei libri di storia l'ultima corsa della sua carriera.

Basato sul romanzo di Mikael Lindnord, Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home, l'adattamento per il grande schermo è stato diretto da Simon Cellan Jones, già autore di episodi di serie televisive ricche di azione come Jessica Jones, See, Shooter e Boardwalk Empire.

Arthur the King segna anche una reunion tra il regista e il suo protagonista, dato che Wahlberg e Jones hanno recentemente lavorato insieme alla commedia d'azione del 2023 The Family Plan, uscita su Apple TV+ durante le vacanze natalizie.

Il film sarà nelle sale americane il 15 marzo.