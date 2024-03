Mark Wahlberg:'I miei giorni alla Boogie Nights non sono finiti, ma oggi voglio fare film per famiglie'

Mark Wahlberg è orgoglioso di questa nuova fase della sua carriera, più indirizzata ai film per famiglie, un genere differente rispetto a quelli a cui si è dedicato soprattutto all'inizio del suo percorso nel mondo del cinema.

Julianne Moore e Mark Wahlberg in una scena di Boogie Nights

"Mi piace fare cose che tutta la famiglia può vedere. Ho 52 anni adesso. Sono papà di quattro figli, ne ho uno al college. Mi piace interpretare ruoli appropriati all'età. Penso che molte persone non lo facciano e il pubblico pensa 'non sembra reale'" ha dichiarato l'attore "Ritengo che il pubblico voglia vedere l'uomo e la donna nella stessa faccia d'età. Ci sono molte cose diverse che penso il pubblico biasimi e voglio fare cose che siano credibili e realistiche".

Nulla è concluso

I tempi di Boogie Nights sono finiti? Non proprio:"Se arriva lo script giusto, non escludo nulla" confessa Wahlberg.

Mark Wahlberg in una scena di I Love Huckabees

In Arthur the King, Mark Wahlberg interpreta il professionista del rally d'avventura Michael Light. Il film è basato sulla vera storia del viaggio di Mikael Lindnord attraverso l'Ecuador durante il Campionato del Mondo di Rally d'Avventura del 2014, quando un cane randagio si unì alla squadra composta da quattro persone. Alla fine della gara, Lindnord dovette scegliere tra il suo sogno di una vita e il salvataggio del cane, chiamato Arthur.

"Mikael è probabilmente uno dei più egoisti, e gli atleti devono essere egoisti per avere successo. È un ragazzo molto egoista che ha compiuto una delle azioni più altruiste. E quando era così vicino e poteva letteralmente toccare ciò che significava di più da sempre per lui, era disposto a sacrificarlo per salvare Arthur, cambiando la traiettoria della sua vita per sempre".

Nel cast del film anche Simu Liu, Juliet Rylance, Nathalie Emmanuel, Ali Suliman, Michael Landes e Paul Guilfoyle.