Artem Tkachuk di Mare fuori si è lasciato con Gioia D'Ambrosio: gli indizi social parlano chiaro

Uno degli attori più amati di Mare Fuori avrebbe messo fine alla sua storia d'amore con la fidanzata di lunga data. Secondo le voci che si stanno diffondendo sul web, Artem Tkachuk e Gioia D'Ambrosio si sarebbero lasciati. I due erano pronti al grande passo: infatti, lui le aveva proposto di diventare sua moglie e lei aveva accettato con entusiasmo.

Un amore nato prima del successo di Artem nella serie Mare fuori

I due ragazzi si erano innamorati prima che l'attore di origini ucraine diventasse uno dei volti più famosi della serie cult di Rai 2. Lei è un'influencer, seguita su TikTok da oltre cinquantamila follower. Dodici mesi fa, nel luglio del 2023, lui aveva chiesto alla sua ragazza di sposarlo. Lei, in una foto condivisa su Instagram, aveva mostrato l'anello al dito e nella didascalia aveva scritto "I said yes". L'attore, in un'intervista a Vanity Fair, l'aveva definita un dono di Dio, ma ora qualcosa si è rotto.

Artem e Gioia si sono lasciati

"Non si seguono più sui social"

Qualche settimana fa, a Deianira Marzano era arrivata la prima segnalazione: "Artem (Pino di Mare Fuori) e la futura moglie Gioia non si seguono più sui social. In realtà, è da tanto tempo che non si vedono insieme anche nelle foto". Poche ore fa, un altro follower dell'esperta di gossip ha ribadito il rumor: "Artem si è lasciato con la fidanzata di sempre. Non si seguono più sui social e non ci sono più foto insieme".

Artem a Giffoni 2023: "Tutto ciò che è diverso spacca!"

Ultimamente, l'attore era stato al centro di una bufera social quando aveva definito la depressione uno stato mentale dei deboli. Pino di Mare Fuori era stato criticato anche all'epoca di Pechino Express: durante una puntata, la produzione aveva mischiato le coppie e lui aveva condiviso la giornata con Megan Ria invece che con Antonio Orefice.

Artem aveva deciso di non parlare con la ballerina, non le aveva detto neanche una parola e si era rifiutato di dormire con lei nella tenda: "Non voglio che mia moglie, guardando il programma, si faccia venire strane idee. Io le porto rispetto", aveva detto alla telecamera per giustificare il suo comportamento.