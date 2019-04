Arrow: Emily Bett Rickards lascia ufficialmente la serie!

Per Arrow e per il suo protagonista Stephen Amell un'altra brutta notizia: Emily Bett Rickards lascia la serie prima della stagione finale!

L'ottava stagione di Arrow sarà anche l'ultima, e per i fan della serie CW è giunto il momento di dire addio prematuramente a uno dei personaggi più amati: la Felicity Smoak di Emily Bett Rickards ha annunciato il suo abbandono alla serie prima della fine.

Arrow è stata lanciata da The CW nel 2012 ed è ancora oggi una delle serie più seguite della rete americana. Il suo successo ha dato vita all'Arrowverse, universo di show interconnessi come The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Al momento The CW ha in preparazione un pilot di Batwoman interpretato da Ruby Rose che potrebbe trasformarsi in serie tv.

Emily Bett Rickards ha annunciato il suo addio ad Arrow in un lungo intervento sul suo Instagram

"Felicity e io siamo molto legate, ma dopo sette stagioni vi saluteremo. Vi ringrazio per il tempo che abbiamo passato insieme, per gli ascensori su cui abbiamo viaggio, i mostri che abbiamo combattuto e che ci hanno spaventati, gli hamburger che abbiamo mangiato, terrò tutto questo per sempre nel mio cuore, e spero che possiate farlo anche voi. Lei non sarebbe esistita se non fosse stato per tutti voi!"

Stephen Amell ha commentato sul suo twitter, condividendo una foto dei due durante la prima stagione dello show, mentre i produttori Greg Berlanti e Beth Schwartz hanno dichiarato:

"Abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme negli ultimi sette anni e lei è riuscita a portare sul piccolo schermo uno dei migliori personaggi di sempre. Ci dispiace che sia Emily sia Felicity abbandonino lo show, ma supporteremo sempre Emily e il suo futuro. Avrà sempre una famiglia in Arrow."