Arrivederci tristezza: clip esclusiva del film con Nino Frassica e Alessio Vassallo, al cinema dal 19 giugno

Dopo l'anteprima al Taormina Film Festival, prevista per il 14 giugno, si avvicina il momento dell'arrivo al cinema di Arrivederci tristezza, commedia di Giovanni Virgilio interpretata dalla star Nino Frassica. Una clip esclusiva del film, al cinema dal 19 giugno distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos, ci racconta qualcosa in più del personaggio di Frassica, uno psicoterapeuta impegnato nella presentazione di un suo libro.

Arrivederci tristezza affronta con leggerezza, ma non troppa, la crisi di un quarantenne abbandonato all'improvviso dalla fidanzata. Servirà l'aiuto di un esperto terapeuta e di una cara amica ad aiutarlo a ricominciare tutto da capo.

La sinossi

Dramedy sentimentale, Arrivederci tristezza si apre con il quarantenne Carlo (Alessio Vassallo) in piena crisi esistenziale dopo che la sua fidanzata se n'è andata senza dare spiegazioni dopo quindici anni di relazione. A sostenerlo l'amica Sonia (Selene Caramazza), ma soprattutto lo psicoterapeuta Carlo (Nino Frassica), che lo aiuterà a intraprendere un percorso che gli permetta di rifarsi una vita nonostante tutto.

"Arrivederci tristezza mostra che è possibile riprendere in mano la propria vita anche quando sembra di ritrovarsi bloccati senza una via d'uscita. L'incontro tra Aldo e Carlo, molto più simili di quanto possa sembrare a prima vista, diventa fondamentale per entrambi: quella che inizia come una conversazione tra un professionista e un paziente si rivela un'occasione comune per scavare nel proprio passato, provando a ricucire ferite che non hanno mai smesso di lasciare il segno" si legge nelle note.

Arrivederci tristezza è una produzione Movieside Cinematografica, con il contributo del MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - e con il sostegno della Sicilia Film Commission.