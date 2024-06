Arriva Newsroom: il progetto crossmediale condotto da Monica Maggioni

Si chiama Newsroom, ed è il prossimo progetto che la tv nazionale farà conoscere agli spettatori italiani. Di certo sarà una mossa determinante nel confronto con la rete concorrente Mediaset che sicuramente non resterà a guardare, ma anzi sarà già pronta a rispondere.

Che cos'è Newsroom

Debutterà su Rai Play il prossimo 26 giugno per poi arrivare ufficialmente su Rai 3 a partire dal 17 luglio di quest'anno. Ma in che cosa consiste questo nuovo progetto? Il programma è stato ideato e sarà condotto da da Monica Maggioni e consiste in un percorso di approfondimento in cui un gruppo di giornalisti (che si trovano all'interno di una redazione, una newsroom) si pone delle domande ed intraprende inchieste per rispondere alle domande che tutti si pongono all'interno di una realtà così multiforme come quella in cui viviamo oggi, dove troppe volte le informazioni vengono diffuse in maniera superficiale.

È la stampa, bellezza: i migliori film sul giornalismo d'inchiesta

Il programma è realizzato in formato docuseries, con quattro episodi dalla durata di mezz'ora ciascuno per ogni tema che viene trattato al loro interno. Il tutto sarà arricchito da vari reportage, interviste ad esperti e molto altro ancora. L'intento è creare il perfetto connubio tra l'audience giornalistica e quella digitale.

Ecco il tema delle prime tre docuseries

Le prime serie avranno come obbiettivo quello di immergerci nel complesso mondo del fast fashion. Tutto verrà mostrato analizzandone gli aspetti più significativi e nascosti legati a questo fenomeno dalla portata globale. Un viaggio dall'isola Haiti, ex paradiso turistico ed oggi vero inferno sulla terra, all'Artico, luogo incontaminato ed oggi terreno di uno scontro sempre più acceso tra Russia e Nato. Voi che ne pensate? Oltretutto, avete visto la puntata di Report del 23 giugno?