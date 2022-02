Arnold Schwarzenegger è Zeus nel nuovo spot BMW per il Super Bowl

Arnold Schwarzenegger ha tirato fuori il Dio greco che è in lui! L'attore, infatti, ha vestito i panni di Zeus nel nuovo spot BMW realizzato per la prossima edizione del Super Bowl.

Come riportato da People, BMW ha distribuito un nuovo teaser dello spot in cui Arnold Schwarzenegger recita nei panni di Zeus e ordina un caffè macchiato. Lo spot andrà in onda durante la prossima edizione del Super Bowl. Quando il barista sbaglia a pronunciare il suo nome per l'ennesima volta, un innervosito Arnold Schwarzenegger afferma: "Si pronuncia Zeus!", mentre la sua armatura inizia a illuminarsi di fulmini e saette.

Il barista, allora, nota che il nome del cliente è lo stesso del famigerato Dio greco; per questo motivo, il personaggio interpretato da Schwarzenegger dichiara: "Esatto, è proprio così", senza perdere il contatto visivo con il ragazzo. Alla fine dello spot, il barista esclama: "Figo", e l'apparizione del marchio di BMW conclude questo primo sguardo alla reclame.

Qualche tempo fa, Arnold Schwarzenegger aveva postato sul suo account Instagram un poster che lo ritraeva nei panni di Zeus e aveva scritto: "In uscita a febbraio".

Tale scelta, ovviamente, aveva suggerito ai fan la possibilità che per l'attore ci fosse in ballo un nuovo film. Ad aver preso parte allo spot è stata anche Salma Hayek, che ha condiviso la foto di Era attraverso il suo profilo Instagram.

La nuova edizione del Super Bowl si terrà il prossimo 13 febbraio.