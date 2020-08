Arnold Schwarzenegger sarà la star di una nuova serie televisiva

Arnold Schwarzenegger sarà il protagonista e produttore di una nuova serie televisiva realizzata da Skydance Television e composta da episodi della durata di un'ora.

Il progetto sembra verrà proposto ai responsabili delle piattaforme di streaming ed è attualmente nelle fasi del casting.

Nello show creato da Nick Santora (già autore di Scorpion), la star Arnold Schwarzenegger avrà il ruolo di un padre coinvolto con la figlia in un'avventura globale ambientata nel mondo delle spie.

La star del cinema collabora da tempo con Skydance, con cui ha realizzato film come Terminator Genisys e Terminator: Dark Fate.

Nel caso in cui la serie ottenesse il via libera alla produzione si tratterebbe del primo ruolo da protagonista sul piccolo schermo della star del cinema ed ex governatore della California dopo aver lavorato per il piccolo schermo in occasione di Celebrity Apprentice.