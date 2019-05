Arnold Schwarzenegger e Greta Thunberg insieme a difesa del clima: le foto

Arnold Schwarzenegger e Greta Thunberg uniti a difesa del clima: è successo a Vienna durante l'Austrian World Summit, dove il popolare attore e la giovane attivista hanno unito le forze per sensibilizzare leader politici e cittadini in favore di scelte ecologiste.

Greta Thunberg ha cominciato il suo sciopero per il clima la scorsa estate e da allora è riuscita a mobilitare milioni di persone in giro per il mondo. Compreso l'ex governatore della California, che ha promosso l'evento nel suo Paese natìo radunando 1.200 tra politici, attivisti e scienziati provenienti da 30 Stati diversi, in un momento in cui evidentemente anche molti cittadini europei hanno preso coscienza del reale rischio ambientale, se qualcosa significano i risultati delle ultime elezioni europee (sono moltissimi i Paesi in cui i Verdi e i partiti ambientalisti hanno ottenuto un'ondata di consensi, tra questi non c'è l'Italia). "Greta è una visionaria e, come la maggior parte dei sognatori che hanno cambiato la storia, non è sola" ha dichiarato Arnold Schwarzenegger nel suo discorso di presentazione della piccola attivista. In un post condiviso il giorno precedente, con tanto di foto a documentare il loro incontro, il divo si è definito "impressionato e affascinato" dall'attivista svedese.

"Questa crisi climatica è la più grande crisi che l'umanità abbia mai affrontato [...] Non si può risolvere una crisi senza fare sforzi: dobbiamo cambiare tutto [...] Gli esseri umano hanno una grande capacità di adattamento: quando prendiamo coscienza di un pericolo di solito agiamo e cambiamo le cose" ha concluso Greta Thunberg tra gli applausi dei presenti.