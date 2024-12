Arnold Schwarzenegger si trasforma in Babbo Natale nelle foto della commedia The Man with the Bag

Arnold Schwarzenegger fa ritorno alla commedia natalizia con un nuovo titolo in arrivo, The Man with the Bag, che lo vedrà nei panni di Babbo Natale, come dimostrano le prime foto del film. Nelle immagini, Schwarzy è affiancato dalla co-star Alan Ritchson, protagonista di Reacher.

Nella prima foto ufficiale diffusa sul suo account Instagram, Schwarzenegger si mostra in tenuta natalizia - cappotto e sciarpa, maglione natalizia, barba e capelli candidi, accanto al giovane collega, ma la pioggia di foto dal set diffusa sui social anticipa le prime sequenze d'azione del film diretto da Adam Shankman.

"Santa Claus is coming to town" scrive Schwarzenegger, 77 anni, a corredo della foto. "È fantastico girare The Man with the Bag con @alanritchson. @adamshankman è uno dei registi più divertenti con cui ho lavorato, New York City è eccezionale, lavorare con @amazonmgmstudios è una gioia, e io non vedo l'ora di condividere tutta questa allegria natalizia con ognuno di voi."

Di cosa parla The Man with the Bag?

Annunciata a marzo, l'action comedy prodotta da Amazon è diretta da Adam Shankman da una sceneggiatura di Allan Rice.

La storia ruota intorno alla magica borsa di Babbo Natale, sottratta all'anziano dispensatore di regali, che decide di mettere mano alla sua lista di cattivi per rintracciare Vance (Alan Ritchson), ladruncolo che potrebbe aiutarlo a recuperare la borsa. Insieme a sua figlia, a Babbo Natale e a un gruppo di elfi fuori di testa, Vance dovrà mettere in piedi la truffa del secolo per salvare il Natale.