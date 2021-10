Arnold Schwarzenegger sul'assalto a Capitol Hill: "È ciò che succede quando si mente alla gente"

Arnold Schwarzenegger aveva già denunciato la deriva autoritaria degli Stati Uniti evidenziando i pericoli dell'insurrezione di estrema destra del 6 gennaio con la presa di Capitol Hill. Nel corso di una recente intervista, l'ex governatore della California è andato ancor meno per il sottile e ha paragonato quanto accaduto a inizio 2021 con la Notte dei Cristalli del 9 novembre 1938.

Terminator: Destino Oscuro, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

Come riportato da CNN, nel corso del podcast Total Recall: California's Political Circus, Arnold Schwarzenegger ha dichiarato: "Ho la sensazione che questo sia il risultato che si ottiene quando si mente costantemente al proprio popolo". I commenti dell'ex governatore della California giungono proprio mentre un comitato speciale sta indagando su quanto accaduto il 6 gennaio scorso con la presa del Campidoglio negli Stati Uniti.

Il comitato ha emesso una serie di mandati contro alcuni stretti collaboratori di Donald Trump, ex Presidente degli USA, nonché a individui coinvolti nella pianificazione e organizzazione di Stop the Steal, che ha fatto da preludio alla rivolta in Campidoglio. Il protagonista di Terminator ha anche analizzato i motivi che lo hanno portato alla vittoria in California nell'ormai lontanissimo 2003.

Schwarzenegger ha commentato le recenti elezioni in California che hanno portato alla riconferma del candidato democratico Gavin Newsom, che ha ottenuto nuovamente l'incarico grazie alla strategia elaborata per affrontare la pandemia da Covid. Nel corso dell'intervista, Schwarzenegger ha anche affrontato la questione del suo rapporto con la famiglia Kennedy, cosa voglia dire passare dal mondo dello spettacolo a quello della politica e ha commentato l'indagine del Los Angeles Times sul finale della sua campagna elettorale. L'ex governatore - che è stato l'ultimo leader repubblicano dello stato - ha dichiarato di essere anche preoccupato all'idea di determinate affermazioni faziose.

Arnold Schwarzenegger ha affermato: "Entrambe le parti devono collaborare per governare il Paese. Non possono essere solo i repubblicani o i democratici a governare. Servono idee democratiche e repubblicane per qualsiasi cosa si faccia".