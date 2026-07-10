Army of One stasera su Rai 4: trama cast e durata dell'action-thriller

Stasera in TV, alle 21:20 su Rai 4 (canale 21 del DTT), va in onda Army of One, un adrenalinico action-thriller del 2020 diretto da Stephen Durham. Il film, caratterizzato da un ritmo serrato e da una forte componente di violenza stilizzata, si ispira apertamente ai grandi cult del cinema di genere degli anni '80. Al centro della storia c'è una tostissima protagonista disposta a tutto pur di vendicarsi: una vera e propria caccia all'uomo che terrà gli spettatori incollati allo schermo per tutta la sua durata di 91 minuti.

La trama completa del film Army of One

Durante il loro viaggio, l'agente speciale Brenner Baker e suo marito Dillon scoprono per caso un deposito illegale di armi e droga gestito da un pericoloso cartello locale. Per eliminare qualsiasi testimone, i criminali catturano la coppia, li colpiscono brutalmente alla testa e occultano i loro corpi.

Dillon muore sul colpo, ma Brenner sopravvive miracolosamente. Grazie al suo durissimo addestramento militare nella 1ª Divisione di Fanteria, la donna si riprende e trasforma la foresta nel suo campo di battaglia personale. Sfruttando tattiche di guerriglia, trappole mortali e un'incredibile abilità nel corpo a corpo, Brenner inizia a eliminare i membri della banda uno a uno, determinata a farsi giustizia da sola e a distruggere l'intera organizzazione.

Army of One: Geraldine Singer

Il cast e le curiosità su questa "Rambo al femminile"

Il punto di forza della pellicola è senza dubbio la protagonista Ellen Hollman. L'attrice non è nuova a ruoli fisicamente impegnativi: oltre a essere un'esperta di arti marziali (pratica Jiu-Jitsu brasiliano), ha interpretato una letale guerriera nella serie Spartacus e ha lavorato come controfigura e attrice in Matrix Resurrections. Accanto alla Hollman troviamo Matt Passmore (Saw: Legacy) nei panni del marito Dillon, e Geraldine Singer nel ruolo della spietata "Mama", il capo del clan criminale.

Ellen Hollman ha eseguito personalmente la quasi totalità dei suoi stunt e dei combattimenti nel film, senza ricorrere a controfigure. Alcuni errori notati dagli spettatori: una delle prigioniere viene colpita alla spalla mentre tenta di fuggire. Tuttavia, quando Brenner le controlla il polso, la ferita d'arma da fuoco è misteriosamente scomparsa. Nel finale del film, si vede Brenner Baker indossare una tuta ghillie. Nella scena successiva, però, esce dal bosco portando soltanto una custodia per il fucile, senza più indossare la tuta mimetica.