Armine Harutyunyan, la modella Gucci risponde alle critiche: "Hanno solo paura"

La modella Gucci Armine Harutyunyan, dopo le critiche ricevute in questi giorni sul web per il suo aspetto fisico, ha detto che non riesce a spiegarsi perché si parli di lei.

Dopo essere stata insultata per il suo aspetto fisico, Armine Harutyunyan la modella Gucci ha risposto alle critiche in un'intervista al quotidiano Repubblica, spiegando che non potendo impedire alla gente di parlare, ha deciso di ignorarla e che molte persone hanno paura di ciò che è diverso e non capiscono.

Armine Harutyunyan è uno dei volti più famosi della casa di moda italiana Gucci grazie ad Alessandro Michele, attuale direttore creativo del marchio italiano. Nonostante questo Armine Harutyunyan è stata insultata per il suo aspetto fisico sul web. La modella, nell'intervista esclusiva rilasciata a Repubblica ha raccontato che le è capitato altre volte di essere insultata: "Non è stata la prima volta che ho subito delle critiche, lo scorso anno dopo la sfilata con Gucci un programma TV turco aveva iniziato a fare una mia parodia " confessando "è stata dura, non capivo perché ce l'avessero tanto con me".

La modella di origine armena non riesce a capire come mai si parli tanto di lei visto che la sfilata della Fashion Week di Parigi risale allo scorso settembre: "non so perché tutto questo sia successo e non posso certo vietare alla gente di parlare, ma posso ignorarla". Armine Harutyunyan ha provato a darsi una spiegazione del motivo per cui è stata vittima di body shaming: "Credo che le persone siano spaventate da tutto quello che è diverso. A parole è facile essere aperti al nuovo ma poi, quando si trovano davanti a qualcosa che non capiscono, non sanno come reagire e attaccano. Per questo dico che non vale la pena preoccuparsi di loro: hanno solo paura".

Armine Harutyunyan ha 23 anni, ha studiato graphic design e quando si guarda alla specchio: "Vedo una persona che è più di una faccia, che ha interessi, cose da dire e da fare. E che non ha tempo per chi la vuole abbattere".