Chi è Armine Harutyunyan la modella di Gucci insultata per il suo aspetto fisico

Armine Harutyunyan in questi giorni sta facendo discutere perché è stata insultata per il suo aspetto fisico. Ecco chi è la modella di Gucci che dopo la partecipazione al Fashion Week di Parigi ha ricevuto commenti razzisti e sgradevoli sul suo aspetto fisico.

Armine Harutyunyan ha 23 anni, è di origine armene e ha studiato graphic design allo Yerevan State Institute of Fine Arts and Theatre. Suo nonno Khachatur Azizyan è un pittore molto apprezzato nel suo paese. Armine era a Berlino quando è stata notata da un talent scout e la sua storia è stata raccontata dal sito theartgorgeous.com e riportata da Cosmopolitan: "È stato come un sogno che si avvera, a cui, stranamente, non ho mai nemmeno pensato. Tutto è avvenuto in modo inaspettato e nel luogo più inaspettato che si possa immaginare. Ero a Berlino per il concerto della mia band preferita e una mattina, passeggiando per la città, sono stata avvicinata da uno scout della moda, che mi ha chiesto di scattare una foto e scambiare contatti. Un mese dopo quell'incontro, lo scout mi informa che la mia foto è stata inviata a Gucci e che vogliono vedermi al casting per partecipare alla loro sfilata. Onestamente, i miei sentimenti erano contrastanti, perché ero sia felice che un po' confusa. Non potevo credere che sarei diventata parte di un marchio che amo molto".

La sua non è una bellezza che rientra nei canoni attuali e Armine ha sfilato su parecchie passerelle importanti ma per gli hater di professione del web non è adatta al mondo della moda. Alessandro Michele, attuale direttore creativo di Gucci, la pensa diversamente e ha fatto di Armine uno dei volti più famosi della casa di moda italiana. La ragazza, originaria di Yerevan, è stata notata per la prima volta durante la sfilata alla Fashion Week di Parigi dello scorso settembre in cui le modelle scelte da Gucci indossavano abiti ispirati alle malattie mentali.

Armine, con le sue sopracciglia folte e i capelli neri lunghi, non è certo una bellezza che colpisce al primo sguardo ma chi l'ha vista sfilare dal vivo giura che la modella armena rimarrà nel campo della moda per molti anni nonostante le critiche che sta ricevendo.

Armine Harutyunyan dimostra di avere anche una forte personalità: gli insulti che stanno arrivando sui social non la toccano e ha deciso di non rispondere a nessuno, del resto cosa si potrebbe rispondere a chi scrive "voi ci andreste a cena con questa?" o "Fatti le sopracciglia, zozza" e "Perché questa sarebbe una donna?". Molti degli haters sono donne, magari le stesse che in passato hanno criticato le case di moda per aver 'imposto' con le loro modelle stereotipi di bellezza inarrivabili per le persone comuni.