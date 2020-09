Armine Harutyunyan in diretta su Rai1: "Apprezzare se stessi è la cosa più importante"

Armine Harutyunyan tiene banco sui social e nel pomeriggio di Rai1. Proprio così, perchè Serena Bortone, per il suo esordio con il nuovo programma sulla rete ammiraglia RAI, ha voluto la modella dalla discussa bellezza come ospite.

Così, dopo giorni di trend su Twitter e di discussioni che hanno occupato anche le pagine dei quotidiani, è stato Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai1 alle 14:00, ad assicurarsi l'esclusiva intervista con Armine Harutyunyan, modella per Gucci, finita nel mirino del web non solo per la sua bellezza molto poco canonica ma anche per il presunto saluto romano.

E proprio a proposito di quel che sui social si dice e di quel che sui social si fa credere, Armine ci tiene a sottolineare: "C'è tanta disinformazione, la realtà è diversa. Non bisogna credere ai social, bisogna solo credere alle fonti ufficiali. [...] All'inizio ero molto sorpresa, non credevo ai miei occhi ed ero sotto shock. L'ho vissuta male ma poi ho capito". Perchè quello che ad Armine Harutyunyan preme anche su Rai1, "sostenuta" dal commento di Alessandro Cecchi Paone lasciato colpevolmente col microfono aperto - "Che poi non è nemmeno brutta. Voglio dire: c'è davvero di peggio" - è farsi portatrice di un messaggio di body positivity: "Ho capito che ci sono tante persone che apprezzano la tua individualità e quello che hai da dire al mondo. [...] A chi viene preso in giro per il suo aspetto fisico vorrei dire che devono fidarsi di se stessi, seguire i propri obiettivi e portare avanti i propri sogni. Apprezzare il proprio volto, il proprio corpo è la cosa più importante. Ogni aspetto fisico riflette quello che c'è dentro tutti noi".