Arma letale 3: la costosa sorpresa ricevuta da Mel Gibson e il cast dopo il successo del film

Dopo l'enorme successo al botteghino di Arma letale 3, (in totale la pellicola guadagnò più di 145 milioni di dollari) la Warner Brothers decise di regalare a Mel Gibson, al produttore Joel Silver e al regista Richard Donner le nuovissime Range Rovers, di colore nero, come regali di ringraziamento.

Arma letale 3: un primo piano di Danny Glover

Tuttavia, i presidenti della Warner Brothers Bob Daly e Terry Semel dissero a Donner che l'evento in questione era soltanto un pranzo celebrativo (le Range Rover sarebbero state un regalo a sorpresa) e così il regista decise di invitare anche Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo e lo sceneggiatore Jeffrey Boam.

Non appena i presidenti dello studio sono venuti a sapere dei nuovi invitati sono stati costretti a girare per Los Angeles continuando a comprare una nuova Range Rover per ogni nuovo ospite. Al termine del pranzo tutti i presenti, nello sbalordimento generale, hanno ricevuto un auto in regalo.

Rotten Tomatoes assegna ad Arma Letale 3 un punteggio del 60%, con una valutazione media di 5,56 / 10, basata su 47 recensioni della critica. Un critico del sito ha dichiarato: "Murtaugh e Riggs rimangono una partnership attraente anche se il film fatica un po' a dare loro una nuova degna avventura."