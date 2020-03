Arkansas: il trailer del film con star Liam Hemsworth

Arkansas, di cui è stato condiviso il trailer, è il nuovo thriller in arrivo nelle sale americane e on demand da venerdì 1 maggio con star Liam Hemsworth, Clark Duke e Vince Vaughn nel ruolo di tre criminali. Il video mostra le attività illegali del giovane al centro della trama e il suo coinvolgimento con un narcotrafficante insieme a un suo amico. La situazione prenderà però una svolta pericolosa e inaspettata.

La regia del film, basato sul libro di John Brandon, è di Clark Duke, al suo esordio dietro la macchina da presa.

In Arkansas si racconta la storia di Kyle (Liam Hemsworth) e Swin (Clark Duke) che seguono gli ordini di un narcotrafficante chiamato Frog (Vince Vaughn), che non hanno mai incontrato. Fingendosi dei park ranger durante il giorno, i due giovani spacciano di notte sotto il controllo di due collaboratori del criminale (John Malkovich e Vivica A. Fox). Swin inizia poi una relazione con Johnna (Eden Brolin), situazione che va contro le regole, mentre Kyle continua a mettere in discussione la sua doppia vita e a capire chi è Frog. I protagonisti si ritrovano a essere considerati una minaccia da Frog per sbaglio, dando vita a una situazione molto rischiosa.