Arisa e Rocco Siffredi: le foto su Instagram sono da urlo

Pochi mesi fa Rocco Siffredi aveva dichiarato di essere pronto a fare qualunque cosa pur di girare un film a luci rosse con protagonista la cantante e adesso arrivano le loro foto sulla pagina Instagram della stessa Arisa, la quale ha postato gli scatti in questione che sono divenuti virali in poche ore.

Le immagini sono cinque e i due sembrano divertirsi molto insieme, tra sorrisi e linguacce. I fan non si sono fatti attendere e tra i commenti si possono leggere messaggi come: "Non succede, ma se succede...", "Vai Arisa, è la patria che te lo chiede", "Noi si, noi si, abbiamo un sogno nel cuore", "Se fai il porno con Rocco hai vinto tutto Arisa!".

A proposito delle dichiarazioni di Siffredi, durante un episodio di Ballando con le stelle qualche mese fa la cantante aveva spiegato: "Non sono affatto contraria agli operatori del sesso, se un giorno la mia carriera dovesse prendere una piega erotica non avrei alcun problema".

"Voglio trattare il mio corpo come una cosa bella e non voglio più vergognarmi", aveva inizialmente dichiarato Arisa. "E se dovessero propormi un soft-porn ci penserei ma non parlo di porno, parlo di erotismo". Al che Rocco Siffredi aveva commentato: "Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare".