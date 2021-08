Arisa, nuovo look con la testa rasata: ai fan che la criticano dice “non ho ucciso nessuno”

Con l'arrivo dell'estate e del caldo Arisa si è rasata la testa: la sua scelta è stata criticata dai fan ma la cantante non si è lasciata intimorire e su Instagram li ha invitati a prendere la cosa con leggerezza, perché in fondo "non ho ucciso nessuno", ha detto ai suoi follower.

È un momento di transizione questo per Arisa, la cantante nella prossima stagione non farà parte del cast di Amici, il suo posto di insegnate di canto sarà preso da Lorella Cuccarini. La cantante potrebbe partecipare a Pekin Express 2022, ma siamo nel campo delle ipotesi, nulla è stato confermato.

Arisa, che ha abituato i suoi fan ai numerosi cambi di look, questa volta ha deciso di stupirli rasandosi a zero. Alcuni dei suoi follower non hanno gradito questa versione della loro beniamina e hanno espresso il loro disappunto, addirittura attraverso messaggi diretti all'artista.

Un'intromissione nella sfera privata che la cantante di 'Semplicità' non ha gradito, come si evince dalle sue Instagram Stories. "A coloro che mi scrivono in direct 'No, perché l'hai fatto?', non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate - ha detto Arisa - state tranquilli State tranquilli, non è successo niente. Fino a ieri ero una femmina e oggi sono un maschiaccio".

Chi conosce Arisa sa che dietro questo nuovo look c'è un motivo: circa due anni fa la cantante ha rivelato di soffrire di tricotillomania, chi ha questo disturbo è portato a strapparsi i capelli anche semplicemente giocandoci. I motivi spesso sono da ricercare nello stress o nella depressione.