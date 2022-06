Ariete e Jenny De Nucci si sono lasciate, l’annuncio sui social

La love story tra Ariete e Jenny De Nucci è finita: la cantante e l'influencer si sono lasciate, la notizia è arrivata attraverso un post pubblicato su Instagram dalla protagonista de Il Collegio. L'attrice ha chiesto ai fan di rispettare la sua privacy e non taggarla in foto in cui compare Ariete, soprattutto se accompagnata da qualcun'altro. La notizia è stata ampiamente commentata sui social, sopratutto tra i numerosi fan dei due personaggi pubblici.

Ariete e Jenny De Nucci si sono conosciute sul set del video Mille Guerre, l'attrice era la protagonista della clip che accompagnava l'uscita della terza traccia dell'EP 18 Anni, uscito nel dicembre del 2020. La loro vita di coppia l'avevano raccontata lo scorso maggio a Vogue Italia. Arianna, nome all'anagrafe di Ariete, aveva detto "Le nostre famiglie ci vogliono bene e ci supportano, insomma, stiamo bene, siamo contente. Io sono contenta perché sono ciò che sognavo di essere a vent'anni, Jenny tante volte sembra anche più felice di me. Forse perché io sono un po' meno entusiasta, non mi aspetto mai niente, non tendo quasi mai ad esaltarmi".

Jenny De Nucci aveva rivelato "Le nostre giornate sono belle perché non seguono un vero e proprio schema ma solo due cose non cambiano mai. Arianna che non si alza la mattina e io che mi addormento come un sasso quando la sera guardiamo la televisione".

Ora la love story è arriva al capolinea, l'annuncio è stato dato da Jenny nelle sue storie di Intagra, l'influencer, nell'ufficializzare la fine della relazione con Ariete ha detto "Io e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un po' che volevo scriverlo, ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa, quindi please rispettate questo momento. Essendo stata una relazione pubblica, mi sembrava giusto, anche se sono contraria a queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com'è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo: 'amarsi in pubblico e lasciarsi subito'. Bnotte".

Nessuna spiegazione sui motivi della rottura, anche se qualche fan che segue l'attrice di Sempre più bello su TikTok ha raccontato che, pochi giorni fa, Jenny ha scritto sul social "Se mi fai davvero molto male o mi manchi di rispetto ho la capacità di eliminarti completamente dalla mia memoria emotiva come se non ti avessi mai incontrato. Arrivo a non provare più niente e a rimuovere qualsiasi emozione e ricordo con te. Arrivo a perdere l'interesse per la tua persona in una maniera molto, ma molto profonda. E' pesante? Certo. Ma mai quanto chi conosce i tuoi traumi ti fa sentire di essere capito e poi ti pugnala alla schiena. Provocandoti altri traumi, ovviamente".

Molti ritengono che il post fosse rivolto ad Ariete ma, naturalmente, sono solo supposizioni. La cantante, per il momento, non ha commentato il messaggio della sua, a questo punto ex, fidanzata.