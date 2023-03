Ari Folman Premio alla Carriera di Cartoons On The Bay 2023

Il regista, sceneggiatore e compositore israeliano Ari Folman riceverà il Premio alla Carriera della 27a edizione di Cartoons On The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts, evento promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, che torna a Pescara, dopo il successo dello scorso anno, dal 31 maggio al 4 giugno 2023.

Nato ad Haifa nel 1962, Ari Folman frequenta la Tel Aviv Film School e nel 1991 scrive e dirige, con Ori Sivan, Comfortably Numb, documentario che racconta un viaggio notturno a Tel Aviv durante gli attacchi iracheni della Prima Guerra del Golfo, vincendo il Premio Ophir dell'Accademia israeliana del cinema e il Jerusalem Film Festival come Miglior Documentario. Nel 1996 esordisce nel cinema di finzione scrivendo e dirigendo (sempre con Ori Sivan) Clara Hakedosha, che apre la sezione Panorama al Festival di Berlino e vince 6 Premi Ophir, tra cui Miglior Film e Miglior Regista, oltre al Premio Speciale della Giuria al Festival di Karlovy Vary. Nel 2001 scrive e dirige Made in Israel, vincendo altri due Premi Ophir. Tra il 2002 e il 2004 scrive per la tv israeliana per la serie Betipul (In Treatment). Nel 2008 scrive, dirige e produce il documentario animato Valzer con Bashir, presentato al Festival di Cannes, che vince nel 2009 il Golden Globe per il miglior film straniero e viene nominato al Premio Oscar per il miglior film straniero. Il film vince oltre 26 premi in tutto il mondo, tra cui il Premio Miglior Regista Documentari al Directors Guild of America, 6 Premi Ophir, tra cui Miglior Film, Regista e Sceneggiatura. Nel 2013 dirige The Congress, girato in tecnica mista, live action e animazione in rotoscope, che ha per protagonista Robin Wright, che interpreta una versione fittizia di se stessa, oltre ad Harvey Keitel. Il film, presentato come film d'apertura della Quinzaine des réalisateurs al Festival di Cannes, vince il Premio come Miglior Film d'Animazione agli EFA - European Film Award. Nel 2021 scrive e dirige Anna Frank e il diario segreto, adattamento animato del Diario di Anna Frank.

Tema dell'anno di Cartoons On The Bay sarà "Reale, Irreale, Virtuale. Mondi immaginati e mondi immaginari. Tra utopia, opportunità e alienazione. La sospensione dell'incredulità tecnologica". Il Festival, diretto da Roberto Genovesi assegnerà a giugno tre nuovi Pulcinella Award che guardano al futuro e alla capacità di innovazione del settore: Premio Transmedia (al brand in grado di portare gli spettatori su diverse piattaforme grazie alle sue capacità narrative), Premio Meta (al brand in grado di immergere lo spettatore in un ambiente digitale affascinante, stimolante e sicuro).

Cartoons è anche il primo festival al mondo a introdurre il riconoscimento al prodotto creativo che meglio di altri ha saputo raccontare ai target di riferimento la complessità della tematica del gender, il Premio Arlecchino. Novità anche per le categorie del concorso, al quale è possibile iscriversi fino al 31 marzo: Preschool Tv Show (2-4 anni), Upper Preschool Show (4-6 anni), Kids Tv Show (7-11 anni), Youth Tv Show (11+ anni), Interactive Animation, Live Action And Hybrid Show, Tv Pilot, Short Film e Animated Feature. Trecentosessanta le opere in concorso nell'ultima edizione, oltre mille i professionisti del settore accreditati al Festival, più di 5mila le presenze agli spettacoli in piazza Salotto, migliaia gli studenti che hanno assistito alle proiezioni in anteprima.