Argentina-Capo Verde: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni

Argentina e Capo Verde si sfidano nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Tutte le informazioni su orario, diretta tv e streaming, probabili formazioni e ultime notizie sul match.

È il momento della verità per Argentina e Capo Verde, che questa sera si affrontano nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Al Miami Stadium è in palio un posto negli ottavi in una sfida da dentro o fuori. I campioni del mondo partono favoriti, ma la sorpresa africana sogna un'altra impresa. Ecco l'orario del match, dove vederlo in chiaro e in streaming, le probabili formazioni e tutte le ultime notizie in vista del calcio d'inizio.

Ultime dai campi e probabili formazioni

L'Argentina di Lionel Scaloni arriva all'appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo J a punteggio pieno, confermando tutto il proprio potenziale offensivo trascinata da Lionel Messi. Capo Verde, invece, è alla sua prima storica partecipazione a una fase a eliminazione diretta di un Mondiale: gli Squali Blu hanno conquistato la qualificazione grazie a un percorso da imbattuti, fermando anche avversarie di primo piano e guadagnandosi il ruolo di autentica sorpresa della competizione. Scaloni ha invitato i suoi a non sottovalutare gli africani, elogiandone organizzazione e compattezza difensiva.

Il Commissario Tecnico argentino ritrova Lionel Messi dal primo minuto dopo il turnover dell'ultima gara della fase a gironi e dovrebbe riproporre la formazione tipo. In attacco Lautaro Martinez è favorito per affiancare il capitano argentino. Nel Capo Verde il commissario tecnico Bubista si affiderà ancora al collaudato 4-3-3, puntando sull'organizzazione difensiva e sulle ripartenze. Resta da valutare fino all'ultimo la condizione di Telmo Arcanjo, mentre Sidny Cabral è pronto al rientro.

Steven Moreira

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, Lautaro Martinez. All. Scaloni.

Capo Verde (4-3-3): Vozinha; Stopira, Roberto Lopes, Steven Moreira, Sidny Cabral; Kenny Rocha, Kevin Pina, Deroy Duarte; Gilson Tavares, Livramento, Ryan Mendes. All. Bubista.

Dove vedere Argentina-Capo Verde in tv e streaming e chi passa il turno

Il calcio d'inizio al Miami Stadium è previsto alle 00:00 ore italiane (le 18:00 ora locale). La sfida Argentina-Capo Verde sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Alberto Rimedio affiancato da Lele Adani al commento tecnico. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Se le squadre sono in parità dopo i 90 minuti regolamentari, si procede così: Tempi supplementari: Si giocano due tempi da 15 minuti ciascuno. Anche se una squadra segna, si continua a giocare fino al 120° minuto. Calci di rigore: Se la parità persiste anche dopo i 30 minuti di supplementari, il passaggio del turno si decide ai tiri dal dischetto (una serie iniziale di 5 rigori a testa, e poi a oltranza se si rimane pari).

La vincente di Argentina-Capo Verde affronterà agli ottavi di finale la vincente dell'altro sedicesimo tra Australia-Egitto. La partita degli ottavi è in programma il 6 luglio al Dallas Stadium.

Le altre partite di oggi

Il programma odierno dei sedicesimi di finale propone anche:

Australia-Egitto , ore 20:00 italiane;

, ore 20:00 italiane; Colombia-Ghana, ore 03:30 italiane (nella notte tra venerdì e sabato).

Con queste tre sfide si completerà il quadro dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e saranno definite tutte le qualificate agli ottavi.